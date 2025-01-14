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Регион
14 января, 06:44

Генсек НАТО предупредил, что европейцам придётся учить русский язык

Рютте: Европейцы будут учить русский, если не выделят больше денег на оборону

Странам ЕС придётся учить русский язык уже в ближайшие 4-5 лет, если сейчас они не выделят больше средств на военные нужды, чем прежние 2% ВВП. Такая угроза прозвучала из уст генсека НАТО Марка Рютте во время выступления в Европарламенте в Брюсселе.

«Если мы этого не сделаем, через 4-5 лет нам придётся идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», — сказал он.

Генсек НАТО уточнил, что наращивание расходов на военные нужды повлечёт отток денег из других сфер, преимущественно социальной — пенсий, здравоохранения и различных пособий. Однако это Рютте назвал необходимым шагом.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о планах альянса нарастить военное присутствие в Балтийском море в связи с потенциальными угрозами саботажа подводных кабелей. По его словам, альянс намерен увеличить своё военное присутствие в регионе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Мария Любицкая
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