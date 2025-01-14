Странам ЕС придётся учить русский язык уже в ближайшие 4-5 лет, если сейчас они не выделят больше средств на военные нужды, чем прежние 2% ВВП. Такая угроза прозвучала из уст генсека НАТО Марка Рютте во время выступления в Европарламенте в Брюсселе.

«Если мы этого не сделаем, через 4-5 лет нам придётся идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», — сказал он.

Генсек НАТО уточнил, что наращивание расходов на военные нужды повлечёт отток денег из других сфер, преимущественно социальной — пенсий, здравоохранения и различных пособий. Однако это Рютте назвал необходимым шагом.