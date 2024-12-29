В НАТО готовят варианты ответа на потенциальные атаки России

НАТО разрабатывает стратегию реагирования на возможные разрушительные «гибридные атаки» со стороны России, которая будет включать военные меры. Об этом сообщил в интервью Sky News помощник генсека альянса по вопросам инноваций, гибридных действий и кибербезопасности Джеймс Аппатурай.

Он отметил, что в последние годы страны НАТО столкнулись с увеличением числа атак на критическую инфраструктуру, которые могут быть связаны с Москвой. Аппатурай выразил опасения, что одна из таких атак может привести к более серьёзным последствиям. В этой связи НАТО стремится избежать ситуации, когда ответ на такую угрозу будет недостаточно продуман.

По его словам, в настоящее время альянс обновляет свою стратегию по противодействию гибридным угрозам, и этот документ планируется утвердить на саммите НАТО в 2025 году.