Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 декабря, 13:42

В НАТО готовят варианты ответа на потенциальные атаки России

Аппатурай: НАТО разрабатывает стратегию ответа на возможные атаки России

НАТО разрабатывает стратегию реагирования на возможные разрушительные «гибридные атаки» со стороны России, которая будет включать военные меры. Об этом сообщил в интервью Sky News помощник генсека альянса по вопросам инноваций, гибридных действий и кибербезопасности Джеймс Аппатурай.

Он отметил, что в последние годы страны НАТО столкнулись с увеличением числа атак на критическую инфраструктуру, которые могут быть связаны с Москвой. Аппатурай выразил опасения, что одна из таких атак может привести к более серьёзным последствиям. В этой связи НАТО стремится избежать ситуации, когда ответ на такую угрозу будет недостаточно продуман.

По его словам, в настоящее время альянс обновляет свою стратегию по противодействию гибридным угрозам, и этот документ планируется утвердить на саммите НАТО в 2025 году.

Авиация НАТО под угрозой: Российский «Прометей» встревожил западных аналитиков
Авиация НАТО под угрозой: Российский «Прометей» встревожил западных аналитиков

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о планах альянса нарастить военное присутствие в Балтийском море в связи с потенциальными угрозами саботажа подводных кабелей. Он также отметил, что обсудил с президентом Финляндии Александром Стуббом результаты расследования возможного саботажа. По его словам, альянс намерен увеличить своё военное присутствие в регионе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
  • Новости
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar