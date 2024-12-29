Авиация НАТО под угрозой: Российский «Прометей» встревожил западных аналитиков

Зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-500 «Прометей», которые недавно впервые вошли в состав нового российского полка, представляют серьёзную угрозу для авиации Североатлантического альянса. Тревожный вывод сделали эксперты журнала Military Watch Magazine.

«В силу очень большой дальности поражения система представляет собой серьёзную угрозу для заправщиков и самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые имеют жизненно важное значение для Военно-воздушных сил НАТО», — говорится в материале издания.

Отмечается, что мобильность и универсальность С-500 позволяют ему эффективно противостоять современным угрозам, в том числе в космическом пространстве, а формирование полка с такими системами стало важным этапом в обеспечении обороноспособности России. Кроме того, новинка значительно превосходит предшественников по дальности и скорости поражения целей. По мнению издания, это делает «Прометей» уникальной разработкой, не имеющей аналогов в мире.