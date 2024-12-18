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Регион
18 декабря, 10:49

В России завершается формирование первого полка с новой системой С-500 «Прометей»

Герасимов: Первый полк, оснащённый ЗРС С-500 «Прометей», уже на подходе

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей». Фото © Wikipedia

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей». Фото © Wikipedia

В России на завершающем этапе находится формирование первого полка, оснащённого новейшей зенитной ракетной системой С-500 «Прометей». Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

«Завершается формирование первого полка, оснащённого зенитной ракетной системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны», — заявил военачальник.

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Ранее Валерий Герасимов заявил, что за год Российской армии удалось полностью выбить ВСУ из 190 населённых пунктов. По словам генерала, под контроль ВС РФ перешло около 4 500 кв. километров территории. А прямо сейчас солдаты гонят украинских боевиков ещё из двух сёл в Курской области.

Владимир Озеров
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