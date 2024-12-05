Минобороны РФ подтвердило телефонный разговор Герасимова с главой Генштаба США

Минобороны России подтвердило телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерала Чарльза Брауна. Как сообщает пресс-служба ведомства, беседа состоялась 27 ноября по инициативе российской стороны.

«В ходе беседы американская сторона была уведомлена об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил ВМФ и ВКС РФ с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, данную информацию Герасимов довёл до Брауна для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности в связи с нахождением вблизи района проведения учений ВМФ и ВКС РФ кораблей США и НАТО.