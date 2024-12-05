«Орешник» (ракета)
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5 декабря, 12:18

Минобороны РФ подтвердило телефонный разговор Герасимова с главой Генштаба США

Минобороны РФ: Герасимов уведомил США об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море

Чарльз Браун, Валерий Герасимов. Обложка © Wikipedia / Benjamin D. Applebaum, Wikipedia / Vadim Savitsky

Чарльз Браун, Валерий Герасимов. Обложка © Wikipedia / Benjamin D. Applebaum, Wikipedia / Vadim Savitsky

Минобороны России подтвердило телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерала Чарльза Брауна. Как сообщает пресс-служба ведомства, беседа состоялась 27 ноября по инициативе российской стороны.

«В ходе беседы американская сторона была уведомлена об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил ВМФ и ВКС РФ с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, данную информацию Герасимов довёл до Брауна для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности в связи с нахождением вблизи района проведения учений ВМФ и ВКС РФ кораблей США и НАТО.

Напомним, ранее в Пентагон сообщили, что Валерий Герасимов и Чарльз Браун провели телефонный разговор. В ходе него военные обсудили важные вопросы в сфере безопасности, в том числе украинский конфликт. Также газета NYT писала, что темой обсуждения глав генштабов был удар баллистической ракетой «Орешник» по военному заводу на Украине.

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Наталья Демьянова
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