Песков отказался обсуждать идею Кушнера о Совете Россия — НАТО
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался публично обсуждать предложение зятя американского лидера Джареда Кушнера взять Совет Россия — НАТО за основу переговоров по вопросам безопасности. Соответствующий вопрос представителю Кремля задали журналисты.
«Мы не будем никакие модели обсуждать публично», — заявил Песков.
Ранее Life.ru сообщал, что Джаред Кушнер предложил использовать Совет Россия — НАТО как образец для новых переговоров по европейской безопасности. По информации The Washington Post, американская сторона рассматривает возможность многостороннего диалога между Москвой и европейскими государствами. Совет был создан в 2002 году для консультаций и сотрудничества в сфере безопасности, а его последнее заседание состоялось в январе 2022 года.
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