Ранее Life.ru сообщал, что Джаред Кушнер предложил использовать Совет Россия — НАТО как образец для новых переговоров по европейской безопасности. По информации The Washington Post, американская сторона рассматривает возможность многостороннего диалога между Москвой и европейскими государствами. Совет был создан в 2002 году для консультаций и сотрудничества в сфере безопасности, а его последнее заседание состоялось в январе 2022 года.