Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассматривает Совет Россия — НАТО в качестве модели для создания новой системы европейской безопасности. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров.

По информации журналиста, американская администрация намерена организовать многосторонний диалог между Москвой и европейскими государствами, чтобы выработать долгосрочные правила безопасности на континенте. За основу Кушнер предлагает взять механизм взаимодействия России и Североатлантического альянса, действовавший до резкого ухудшения отношений сторон.

Совет Россия — НАТО был создан в 2002 году для консультаций по вопросам безопасности и развития практического сотрудничества. В 2014 году альянс приостановил совместную гражданскую и военную деятельность с Москвой. При этом политический диалог в рамках Совета некоторое время продолжался. Последнее заседание состоялось в январе 2022 года.

Как отмечает Игнатиус, американская сторона рассчитывает параллельно обсуждать прекращение боевых действий на Украине и более широкие договорённости о безопасности Европы. Однако европейские союзники Вашингтона настаивают на другой последовательности: сначала необходимо добиться прекращения огня, а уже затем переходить к обсуждению новых отношений с Россией.

Ранее Кушнер по итогам консультаций в Брюсселе сообщил, что США работают над созданием долгосрочной архитектуры безопасности с участием России. Американская сторона выделяет пять ключевых направлений: постоянные консультации, надёжные каналы связи в кризисных ситуациях, повышение военной прозрачности, взаимные меры по снижению рисков эскалации и формирование устойчивой системы европейской безопасности.

Следующим этапом дипломатических усилий станут трёхсторонние переговоры России, Украины и США, назначенные на 10–11 ноября в Абу-Даби. По информации Кремля, встреча пройдёт за закрытыми дверями и будет посвящена гарантиям безопасности сторон.

Одной из центральных тем встречи в ОАЭ должны стать гарантии безопасности и будущая архитектура безопасности в Европе. Что известно о позиции сторон — в хабе Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал о пяти основных направлениях будущих договорённостей России и НАТО, которые обозначил Кушнер. Американский переговорщик подчеркнул, что новый механизм должен учитывать интересы безопасности всех участников и снижать вероятность новых конфликтов. При этом, по его словам, соглашения должны сохранять суверенитет государств, их территориальную целостность и право самостоятельно выбирать военные союзы.