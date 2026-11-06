Вашингтон предложил выстроить новую систему безопасности в Европе, которая позволит России и странам НАТО поддерживать прямую связь даже в кризисных ситуациях. Американская администрация рассматривает пять ключевых направлений будущих договорённостей, призванных снизить риск новых конфликтов. Подробности раскрыл спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети X.

Одним из центральных элементов инициативы должны стать постоянно действующие каналы связи между сторонами. Кроме того, Вашингтон предлагает регулярные консультации по вопросам безопасности, повышение прозрачности в военной сфере и взаимные меры по предотвращению эскалации. Пятым направлением Кушнер назвал создание долгосрочной системы европейской безопасности, которая сделает отношения между государствами более предсказуемыми.

По словам американского переговорщика, речь идёт не просто о прекращении боевых действий на Украине, а о попытке решить гораздо более масштабную проблему. Европа и Россия уже свыше 30 лет не могут договориться об устойчивых правилах безопасности, а накопившееся недоверие лишь усложняет поиск компромисса.

«Наша задача — разработать практические меры, которые учитывают соображения в сфере безопасности всех сторон, уменьшают риск конфликта в будущем и создают более стабильную и предсказуемую обстановку в сфере безопасности», — пояснил Кушнер.

При этом представитель Белого дома обозначил принципиальные ограничения будущих соглашений. Любые договорённости, по его словам, должны сохранять суверенитет государств, их территориальную целостность и право самостоятельно выбирать военные союзы. Ни одна страна не должна получать возможность блокировать такой выбор. НАТО, подчеркнул Кушнер, останется основой коллективной обороны Европы.

Новые предложения появились после консультаций американских представителей с Украиной, НАТО и европейскими партнёрами в Брюсселе. Дональд Трамп также обсудил перспективы более широкой системы безопасности с несколькими лидерами европейских государств. Президент США ранее допустил заключение масштабного соглашения, которое затронет не только Украину, но и Европу в целом.

Следующим испытанием для американской инициативы станут переговоры России, США и Украины в Абу-Даби, назначенные на 10–11 ноября. Это будут первые трёхсторонние консультации с февраля. Кушнер допустил, что в случае прогресса формат впоследствии расширят за счёт непосредственного участия европейских государств. Однако конкретные условия соглашения ещё не согласованы, а предложенные пять направлений пока остаются предметом обсуждения.