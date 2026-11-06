МИД России заявил, что действия НАТО и Евросоюза привели к разрушению прежней системы европейской безопасности. В опубликованном на сайте ведомства историческом обзоре также говорится о необходимости сформировать новую архитектуру безопасности в Евразии.

«Спровоцированный Западом кризис европейской безопасности, потребовавшей от России решительных защитных мер в виде специальной военной операции, подвёл для России черту под прежней системой безопасности в Европе», — утверждается в заявлении.

В министерстве напомнили, что Москва неоднократно предлагала создать общую систему гарантий для европейских государств. В частности, в 1954 году СССР выступил за заключение Общеевропейского договора о коллективной безопасности и заявил о готовности вступить в НАТО. Позднее Советский Союз продвигал идеи роспуска военных блоков и создания общих механизмов предотвращения конфликтов.

В качестве альтернативы Москва предлагает создать новую систему равной и неделимой безопасности в Евразии. В сентябре 2026 года Россия и ещё восемь государств объявили о начале работы над Евразийской хартией многообразия и многополярности в XXI веке. Документ должен объединить существующие механизмы регионального сотрудничества.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва подготовила дополнительные меры на случай, если Евросоюз решит конфисковать основную часть её замороженных активов. Кремль намерен ответить на такие действия, однако пока не раскрывает подробности своего плана. Сотрудник ведомства Дмитрий Биричевский подчеркнул, что у России есть способы противодействовать подобным решениям Евросоюза. По его словам, ответ Москвы окажется болезненным для европейской стороны и будет соответствовать принципу взаимности в международных отношениях.