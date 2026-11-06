Россия подготовила дополнительные меры на случай, если Евросоюз решит конфисковать основную часть её замороженных активов. Москва намерена ответить на такие действия, однако пока не раскрывает подробности своего плана. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов всё же будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным», — цитирует дипломата РИА «Новости».

Биричевский подчеркнул, что у России есть способы противодействовать подобным решениям Евросоюза. По его словам, ответ Москвы окажется болезненным для европейской стороны и будет соответствовать принципу взаимности в международных отношениях.

Ранее Life.ru сообщал, что Украина предложила направить замороженные российские активы на инвестиции в финансовые инструменты с повышенным риском. Эту инициативу в конце октября представил в Брюсселе вице-премьер Украины Всеволод Ченцов.