Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 октября, 14:21

Киев предложил рискнуть российскими миллиардами, но в ЕС возникли возражения

Украина предложила вкладывать замороженные активы РФ в рискованные инструменты

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинские власти предложили использовать замороженные российские активы для инвестиций в более рискованные финансовые инструменты. С такой инициативой выступил вице-премьер Украины Всеволод Ченцов на встрече в Брюсселе, сообщает издание Rapporteur.

Средства можно было бы задействовать в качестве залога или вложить в инструменты с потенциально более высокой доходностью. Киев рассчитывает таким образом получить дополнительные деньги.

«Нужно найти способ использовать эти деньги. Возможно, использовать их в качестве залога, инвестировать в более рискованные инструменты и получать больше средств», — заявил Ченцов.

Однако подобная инициатива сталкивается с сопротивлением ряда европейских государств. В частности, Бельгия, на территории которой расположен депозитарий Euroclear, выступает против решений, способных создать дополнительные финансовые и юридические риски.

Еврокомиссар Хенна Вирккунэн подчеркнула, что Евросоюз не может принять соответствующее решение без согласия всех государств-членов. Кроме того, реализация предложенного механизма может потребовать изменений в европейском законодательстве.

Rapporteur связывает активное продвижение Киевом вопроса российских активов с ослаблением поддержки идеи их конфискации среди ведущих стран ЕС. Москва неоднократно выступала против использования замороженных российских средств, называя подобные действия незаконными и предупреждая европейские государства о возможных ответных мерах.

ЕС вновь не договорился об использовании замороженных активов России
ЕС вновь не договорился об использовании замороженных активов России

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз пока не нашёл способа изъять замороженные российские активы. Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что для реализации этой инициативы Брюсселю необходимо договориться с Бельгией о распределении финансовых рисков. Именно в бельгийском депозитарии Euroclear хранится основная часть заблокированных российских средств.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar