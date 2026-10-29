Киев предложил рискнуть российскими миллиардами, но в ЕС возникли возражения

Украинские власти предложили использовать замороженные российские активы для инвестиций в более рискованные финансовые инструменты. С такой инициативой выступил вице-премьер Украины Всеволод Ченцов на встрече в Брюсселе, сообщает издание Rapporteur.

Средства можно было бы задействовать в качестве залога или вложить в инструменты с потенциально более высокой доходностью. Киев рассчитывает таким образом получить дополнительные деньги.

«Нужно найти способ использовать эти деньги. Возможно, использовать их в качестве залога, инвестировать в более рискованные инструменты и получать больше средств», — заявил Ченцов.

Однако подобная инициатива сталкивается с сопротивлением ряда европейских государств. В частности, Бельгия, на территории которой расположен депозитарий Euroclear, выступает против решений, способных создать дополнительные финансовые и юридические риски.

Еврокомиссар Хенна Вирккунэн подчеркнула, что Евросоюз не может принять соответствующее решение без согласия всех государств-членов. Кроме того, реализация предложенного механизма может потребовать изменений в европейском законодательстве.

Rapporteur связывает активное продвижение Киевом вопроса российских активов с ослаблением поддержки идеи их конфискации среди ведущих стран ЕС. Москва неоднократно выступала против использования замороженных российских средств, называя подобные действия незаконными и предупреждая европейские государства о возможных ответных мерах.