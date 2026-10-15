Каллас: ЕС не знает, как изъять российские активы

Евросоюз не отказался от идеи конфисковать замороженные российские активы, однако для этого Брюсселю необходимо договориться о распределении финансовых рисков с Бельгией. Об этом глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в интервью Euronews перед саммитом ЕС.

По словам Каллас, идея изъятия российских средств по-прежнему обсуждается среди европейских лидеров. Некоторые государства вновь предлагают направить эти деньги на поддержку Украины. Однако окончательное решение упирается в необходимость защитить Бельгию от возможных финансовых последствий.

Глава евродипломатии напомнила, что страны ЕС уже договорились не размораживать российские суверенные активы до выплаты Москвой репараций Украине. Соответствующее решение было принято на саммите в декабре 2025 года. При этом Каллас подчеркнула, что для дальнейших действий необходим чёткий механизм распределения рисков между участниками объединения.

Основная часть заблокированных средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Речь идёт примерно о 180 миллиардах евро из почти 300 миллиардов, замороженных Евросоюзом и странами G7. Бельгия опасается судебных исков и ответных мер Москвы, поэтому требует гарантий от остальных членов ЕС.

Ранее Life.ru сообщал о предложении передать российские активы из Euroclear под контроль Еврокомиссии. Сторонники инициативы рассчитывают таким образом распределить ответственность за возможные финансовые потери между европейскими государствами. Однако согласованного механизма изъятия средств пока нет.