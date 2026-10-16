ЕС вновь не договорился об использовании замороженных активов России

Лидеры Евросоюза, судя по всему, вновь не смогли согласовать план использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Кристерссон рассказал журналистам о дискуссии вокруг дефицита украинского бюджета. По его словам, потребность Киева в финансовой поддержке на следующий год становится всё больше, хотя точные суммы пока не определили.

«Мы все понимаем, что нам нужно найти деньги», — заявил глава шведского правительства.

Кристерссон также сообщил, что участники саммита вновь обсудили возможность направить замороженные российские активы на помощь Украине. Но для этого есть юридические препятствия.

«В краткосрочной перспективе средства для поддержки Украины должны поступать из других источников, а не из замороженных активов», — заключил шведский премьер.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз не согласился предоставить Украине дополнительные 27 миллиардов евро. Киев также добивался ускорения выплат из кредитного пакета на 90 миллиардов евро, который европейские страны одобрили ранее. Однако власти ЕС не поддержали эти предложения.