Европа постепенно начала «оттаивать» и задумываться о разморозке активов России, хотя единства по данному вопросу в ЕС ещё нет. Так член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин прокомментировал Life.ru предложение США «освободить» росийские активы, чтобы ускорить процесс урегулирования конфликта на Украине.

Похоже, в Европе над горячими сторонниками Украины постепенно берут верх те, кто ещё помнит о существовании международного права и многовековых принципов неприкосновенности собственности. В Бельгии суд уже отменил отказ в разморозке активов российского БКС Банка, пусть пока и по процедурным основаниям. Это показывает, что даже в нынешних условиях юридические механизмы защиты российских интересов продолжают работать должным образом Александр Волошин член комитета Совета Федерации по экономической политике

Судьба российских резервов может решаться только с участием России, но никак не Украины, подчеркнул парламентарий. По его мнению, если активы не передали Киеву в 2022 году, на пике антироссийской истерии, то сегодня, когда на Западе всё чаще задумываются о юридических последствиях и собственных финансовых рисках, сделать это практически невозможно. Тем более что внутри ЕС и близко нет единства по вопросу использования этих средств, отметил Волошин.

Самое ироничное, что Украина, годами получавшая безусловную поддержку Вашингтона и Брюсселя, теперь возмущается, когда у западных стран обнаруживаются собственные интересы, продолжил сенатор. Но так называемые союзники Украины никогда не были благотворителями. Чем настойчивее Киев требует чужие деньги, тем дальше он становится от этих средств. А наглость эту киевскому режиму обязательно припомнят в нужный момент, резюмировал собеседник Life.ru.

Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, по данным Financial Times, заявили, что Вашингтон предложил европейским странам частично разморозить российские активы ради возобновления переговоров по урегулированию украинского конфликта.