Euroclear получил €3,6 млрд доходов от замороженных активов России

Бельгийский депозитарий Euroclear за январь — сентябрь 2026 года получил €3,6 млрд процентных доходов от замороженных российских активов. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчётности компании.

По состоянию на конец сентября на балансе Euroclear находилось около €204 млрд российских активов, подпавших под санкции. Общий размер баланса Euroclear Bank составлял €244 млрд.

Снижение процентного дохода в компании связали с уменьшением процентных ставок. За девять месяцев 2026 года российские активы принесли депозитарию €3,6 млрд против более высокого показателя годом ранее.

Для сравнения, по итогам 2025 года процентные доходы Euroclear от таких активов составили €5 млрд, а в 2024-м — около €6,9 млрд.

Одновременно продолжаются перечисления так называемых сверхдоходов Евросоюзу. С 2024 года ЕС получил около €8 млрд, образовавшихся за счёт доходов от денежных остатков, связанных с замороженными активами российского Центробанка. Последний транш в размере €1,4 млрд поступил 3 августа 2026 года. Сами базовые активы при этом остаются заблокированными.

Полученные средства Евросоюз использует для поддержки Украины: часть направляется на обслуживание и погашение кредитов в рамках механизмов ЕС и G7, ещё часть — через Европейский фонд мира.