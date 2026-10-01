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Опубликовано 1 октября, 19:09

«Различия — не препятствие»: Путин рассказал о новом документе для Евразии

Путин сообщил о старте работы над Евразийской хартией многополярности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия и Белоруссия вместе с партнёрами начали практическую работу над Евразийской хартией многообразия и многополярности XXI века. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам президента, Евразия может стать примером международного взаимодействия в условиях различий культур, подходов и интересов.

«Евразия способна стать прототипом международного общения в условиях неоднородности культур, подходов и интересов, когда различие становится не препятствием, а преимуществом для выстраивания устойчивого, сбалансированного партнёрства. В этой связи хочу обратить внимание на инициативу, которую мы выдвинули вместе с нашими белорусскими друзьями, по разработке Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке», — сказал Путин.

Он напомнил, что инициативу по разработке хартии Россия выдвинула вместе с Белоруссией. Практическая работа над документом стартовала после встречи министров иностранных дел России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и других партнёров на полях Генассамблеи ООН.

Путин подчеркнул, что Евразия во многом самодостаточна и способна самостоятельно решать основные проблемы. Ключевыми условиями для этого он назвал неделимую безопасность, отсутствие военных угроз и прочный мир.

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Ранее Путин назвал процесс формирования многополярного мира необратимым. Российский лидер подчеркнул, что ключевым вектором современной международной политики стало стремление суверенных государств к самостоятельности.

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Полина Никифорова
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