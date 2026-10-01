«К более свободному порядку»: Путин связал будущее мира с уходом от западной гегемонии

Мировая ситуация в долгосрочной перспективе будет становиться более стабильной по мере ухода от западной гегемонии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, нынешняя система международных отношений постепенно меняется в сторону многополярности.

«Мы уверены, что в стратегической перспективе, по мере ухода от западной гегемонии, мировая ситуация будет постепенно меняться к лучшему, в лучшую сторону, к более стабильному, демократическому и свободному многополярному международному порядку», — сказал российский лидер.

Перед сегодняшней пленарной сессией Дмитрий Песков заявил, что выступления Путина на «Валдае» ждут во всём мире. В Кремле отмечали, что такие речи традиционно привлекают большое международное внимание.