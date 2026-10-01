Путин: Россия и сейчас поддерживает идею справедливой реформы ООН

Россия продолжает выступать за справедливую реформу Организации Объединённых Наций, однако провести её без внутреннего консенсуса практически невозможно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Россия и прежде, и сейчас поддерживает идею справедливой реформы Организации Объединённых Наций. Но она невозможна, эта реформа, без внутреннего консенсуса, который сейчас труднодостижим», — сказал глава государства.

По словам Путина, нынешняя структура ООН должна полнее отражать многообразие современного мира. Россия выступает за усиление роли государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Президент подчеркнул, что преобразования не должны ограничиваться расширением Совета Безопасности и изменением географического представительства стран в органах международного управления.

«Это и новое наполнение, содержание работы организации», — отметил Путин.

В сентябре Путин уже призывал расширить представительство стран Глобального Юга в Совете Безопасности ООН. По словам президента, более заметную роль в Совбезе должны получить государства Азии, Африки и Латинской Америки, что позволит лучше учитывать их интересы.