Лавров выступил против членства Германии и Японии в Совбезе ООН и рассказал, за кого Россия
Лавров выступил против членства Германии и Японии в Совбезе ООН
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Россия выступает против предоставления постоянных мест в Совете Безопасности ООН Германии и Японии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, реформа Совбеза должна учитывать интересы стран Азии, Африки и Латинской Америки.
«Наш принципиальный подход состоит в том, что реформа Совета Безопасности не может предусматривать каких-либо дополнительных кресел странам Запада, тем более Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма», — заявил Лавров.
По словам министра, Россия выступает за расширение представленности Азии, Латинской Америки и Африки, в частности поддерживает кандидатуры Индии и Бразилии на постоянные места в Совбезе при условии удовлетворении интересов африканского континента.
Вопрос реформы Совета Безопасности ООН обсуждается уже много лет. Среди предложений разных стран — увеличение числа постоянных и непостоянных членов организации.
Сейчас постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. Они обладают правом вето при принятии решений.
Кроме того, глава российского МИД призвал будущего генерального секретаря ООН придерживаться принципов беспристрастности и равноудалённости. По словам министра, новый руководитель организации должен представлять интересы всего международного сообщества, а не отдельных государств.
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