Лавров призвал нового генсека ООН придерживаться беспристрастности

Россия рассчитывает, что будущий генеральный секретарь ООН будет придерживаться принципов беспристрастности и равноудалённости. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам министра, новый руководитель организации должен представлять интересы всего международного сообщества, а не отдельных государств. Лавров отметил, что избрание нового генсека должно состояться до конца текущего года. Лавров заявил, что Россия рассчитывает: новый генеральный секретарь, которого должны избрать до конца года, будет неукоснительно придерживаться своего мандата и зафиксированных в уставе принципов беспристрастности и равноудалённости.

«Будет представлять все международное сообщество, а не обслуживать интересы отдельных государств, не будет подрывать межправительственную природу системы ООН и не будет размывать прерогативы Совета Безопасности и его постоянных членов», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также указал на важность сохранения роли Совета Безопасности ООН и его постоянных членов в системе международных отношений.