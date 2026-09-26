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Опубликовано 26 сентября, 16:18

Лавров: В России скоро пройдёт первая ассамблея движения "За свободу наций!"

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первая Всемирная ассамблея движения «За свободу наций!» состоится в России в ближайшие месяцы. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Движение объединяет представителей разных государств вокруг темы противодействия современным практикам неоколониализма. Инициатива получила развитие после международного форума, состоявшегося в Москве в 2024 году.

Лавров встретился с главой МИД Индии: В центре разговора Украина и Ближний Восток
Лавров встретился с главой МИД Индии: В центре разговора Украина и Ближний Восток

Накануне Лавров провёл 14 двусторонних встреч за один день на полях Генассамблеи ООН. Среди его собеседников были представители Индии, Ирака, Казахстана, Сингапура, Кувейта и ряда других стран.

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Николь Вербер
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