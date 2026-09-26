Лавров встретился с главой МИД Индии: В центре разговора Украина и Ближний Восток

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар провели встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, предстоящие контакты, а также актуальные международные вопросы.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ключевые вопросы российско-индийского сотрудничества, календарь предстоящих двусторонних контактов, а также актуальные темы региональной и глобальной повестки дня, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке», — сообщили в российском МИД.

В ведомстве отметили, что Москва и Нью-Дели подтвердили намерение продолжать укреплять особо привилегированное стратегическое партнёрство. Также стороны заявили о планах сохранять взаимодействие на международных площадках, включая ООН, G20 и БРИКС.

Встреча прошла в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее Life.ru писал, что Лавров провёл 14 двусторонних встреч за день на полях Генассамблеи ООН. Переговоры состоялись в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. График министра включал контакты как с представителями руководства иностранных государств, так и с его коллегами из зарубежных МИД.