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Опубликовано 26 сентября, 15:51

Лавров встретился с главой МИД Индии: В центре разговора Украина и Ближний Восток

Лавров и Джайшанкар обсудили украинский кризис и Ближний Восток в ООН

Обложка © ТАСС /Александр Щербак

Обложка © ТАСС /Александр Щербак

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар провели встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, предстоящие контакты, а также актуальные международные вопросы.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ключевые вопросы российско-индийского сотрудничества, календарь предстоящих двусторонних контактов, а также актуальные темы региональной и глобальной повестки дня, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке», — сообщили в российском МИД.

В ведомстве отметили, что Москва и Нью-Дели подтвердили намерение продолжать укреплять особо привилегированное стратегическое партнёрство. Также стороны заявили о планах сохранять взаимодействие на международных площадках, включая ООН, G20 и БРИКС.

Встреча прошла в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Встреча Лаврова и Вадефуля завершилась после 20 минут переговоров
Встреча Лаврова и Вадефуля завершилась после 20 минут переговоров

Ранее Life.ru писал, что Лавров провёл 14 двусторонних встреч за день на полях Генассамблеи ООН. Переговоры состоялись в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. График министра включал контакты как с представителями руководства иностранных государств, так и с его коллегами из зарубежных МИД.

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Полина Никифорова
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