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Опубликовано 1 сентября, 09:30

Путин назвал процесс формирования многополярного мира необратимым

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Президент России Владимир Путин на встрече в формате «ШОС плюс» подтвердил, что процесс формирования справедливого многополярного миропорядка стал объективной и необратимой реальностью. По мнению главы государства, этот факт уже осознаётся подавляющим большинством стран.

Российский лидер подчеркнул, что ключевым вектором современной международной политики стало стремление суверенных государств к самостоятельности. Сегодня страны открыто защищают свои законные интересы, сохраняют самобытность и активно участвуют в принятии глобальных решений.

Позиция Москвы заключается в том, что архитектура будущего должна строиться на принципах равноправия и учёта взаимных интересов, что принципиально отличается от моделей диктата, навязываемых в однополярной системе.

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В мае президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин одобрили текст Декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Документ принят после переговоров политиков.

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Оксана Попова
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