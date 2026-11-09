Украинская делегация во время трёхсторонних переговоров в Абу-Даби сможет проводить дополнительные консультации с европейскими советниками по национальной безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал Ukraine Context, который украинские СМИ связывают с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым*.

«В ОАЭ будут присутствовать советники по нацбезопасности некоторых стран Европы. С ними при необходимости украинская сторона будет проводить дополнительные консультации», — говорится в публикации.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило о планах представителей Великобритании, Франции и Германии приехать в ОАЭ.

Переговоры России, США и Украины запланированы на 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Украинская сторона сможет отдельно консультироваться с европейскими советниками, тогда как основной формат заявлен трёхсторонним. Подробнее о составе и формате переговоров — в хабе Life.ru.

При этом сегодня Дмитрий Песков заявил, что участие европейских представителей в переговорах в Абу-Даби не предусмотрено, поскольку стороны согласовали трёхсторонний формат. При этом представитель Кремля отметил, что в дальнейшем обсуждение новой системы европейской безопасности потребует диалога с европейскими государствами.