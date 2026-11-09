Сохранение прежнего состава украинской делегации на переговорах с Россией и США в Абу-Даби не даёт оснований рассчитывать на дипломатический прорыв. Дело не столько в конкретных представителях Киева, сколько в позиции украинского руководства, которая остаётся неизменной. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал политолог Александр Дудчак.

Действительно, в составе украинской делегации для переговоров в Абу-Даби всё тот же костяк. Прежний состав останется хотя бы потому, что есть определённые должности, которые занимают определённые люди. Александр Дудчак Политолог

По словам Дудчака, участников переговоров определяют прежде всего по занимаемым должностям, а не по личным качествам или способности найти компромисс. Поэтому появление новых представителей само по себе вряд ли изменило бы ход обсуждений.

Это опять-таки говорит о том, что ожидать какого-то прорыва абсолютно не стоит, прежде всего потому, что позиции Украины остаются неизменными. Александр Дудчак Политолог

Эксперт также усомнился в перспективности предложений, которые, по сообщениям украинских источников, могут обсуждаться при посредничестве США. Дудчак полагает, что украинские переговорщики будут придерживаться единой позиции, согласованной руководством страны. По его мнению, Киев также ориентируется на интересы западных партнёров, прежде всего Лондона и Брюсселя.

Ранее Life.ru рассказывал, что власти ОАЭ подготовили специальную группу для сопровождения переговоров в Абу-Даби. Её задачей станет организационная и дипломатическая поддержка встречи представителей Москвы, Киева и Вашингтона. При этом принимающая сторона не планирует предлагать участникам дополнительные политические гарантии.

Предстоящие трёхсторонние переговоры России, Украины и США намечены на 10–11 ноября. По сообщениям украинских СМИ, делегацию Киева вновь возглавит Рустем Умеров. В её состав также войдут Кирилл Буданов*, Давид Арахамия, Сергей Кислица и представители военного руководства. Российскую сторону возглавит помощник президента Владимир Мединский.