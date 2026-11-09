Власти Объединённых Арабских Эмиратов направят специальную группу для сопровождения переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Её участники займутся организационными и дипломатическими вопросами, чтобы обеспечить проведение встречи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой консультаций.

«Ожидается присутствие специализированной эмиратской группы для оказания политической и логистической поддержки, а также содействия дипломатическому процессу, чтобы обеспечить гибкий ход встречи», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, главная задача принимающей стороны заключается в создании условий для диалога между делегациями. Представители ОАЭ намерены обеспечить безопасность участников и помочь с организацией переговорного процесса.

Источник уточнил, что Абу-Даби не планирует предоставлять сторонам новые политические гарантии. Вместо этого эмиратские власти сосредоточатся на подготовке площадки, где представители трёх государств смогут обсудить спорные вопросы.

Новый раунд переговоров России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября. Встреча пройдёт в столице ОАЭ при участии делегаций Москвы, Вашингтона и Киева. Ожидается, что стороны обсудят урегулирование конфликта и вопросы безопасности.

Абу-Даби выступает площадкой и организационным центром встречи. Почему переговоры проходят в ОАЭ — в отдельном материале Life.ru.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио назвал гарантии безопасности одной из основных тем предстоящих переговоров в Абу-Даби. Глава американской дипломатии выразил надежду на продвижение в обсуждении условий урегулирования украинского конфликта.