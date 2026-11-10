Переговоры по Украине в Абу-Даби точно продолжатся в среду
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Трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби не завершатся одним днём. Представители трёх стран продолжат обсуждения в среду, 11 ноября. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом встречи.
«Переговоры завтра точно продолжатся», — подтвердил собеседник агентства.
Ранее Life.ru сообщал о планах обсудить на переговорах в Абу-Даби новую систему безопасности после завершения конфликта. По словам источника ТАСС, повестка встречи не ограничивается украинским урегулированием. Стороны также намерены рассмотреть принципы будущей системы безопасности на европейском континенте.