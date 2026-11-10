Индия подключилась к дипломатии перед встречей в ОАЭ: Моди и Джайшанкар связались с Киевом и Москвой
Bloomberg: Индия провела переговоры с Россией и Украиной перед встречей в ОАЭ
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Индия провела серию дипломатических контактов с Россией и Украиной накануне трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар созвонился с российским коллегой Сергеем Лавровым, а премьер-министр Нарендра Моди обсудил урегулирование конфликта с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg.
Телефонные переговоры состоялись 9 ноября. Согласно сообщению российского МИД, Лавров и Джайшанкар обсудили двустороннее сотрудничество, а также актуальные региональные и международные вопросы. Индийский министр позднее уточнил, что беседа затронула украинский конфликт и предпринимаемые дипломатические усилия.
В тот же день Нарендра Моди поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Индийский премьер поблагодарил собеседника за изложение его позиции по конфликту и гуманитарным вопросам, а также подтвердил готовность Нью-Дели содействовать поиску мирного решения. Зеленский, в свою очередь, рассказал о подготовке переговоров в Абу-Даби. Помимо урегулирования конфликта, стороны обсудили двустороннее сотрудничество.
Ранее Life.ru рассказывал о телефонном разговоре Сергея Лаврова и Субраманьяма Джайшанкара. В МИД России сообщили, что министры обменялись мнениями по международной повестке и обсудили текущее состояние российско-индийских отношений.