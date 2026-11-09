Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

«В ходе беседы обсуждались текущие вопросы российско-индийского взаимодействия, а также актуальные региональные и международные темы», — говорится в сообщении российского дипведомства.

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Также сегодня Сергей Лавров провёл в Москве переговоры с министром иностранных дел Перу Карлосом Эспой. Главы дипломатических ведомств обсудили развитие двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество и ситуацию на Украине. Встреча запомнилась и курьёзным эпизодом, когда Лавров пошутил про микрофон перуанского коллеги.