Лавров и глава МИД Индии Джайшанкар провели телефонный разговор
Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар. Обложка © МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние российско-индийских отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
«В ходе беседы обсуждались текущие вопросы российско-индийского взаимодействия, а также актуальные региональные и международные темы», — говорится в сообщении российского дипведомства.
Также сегодня Сергей Лавров провёл в Москве переговоры с министром иностранных дел Перу Карлосом Эспой. Главы дипломатических ведомств обсудили развитие двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество и ситуацию на Украине. Встреча запомнилась и курьёзным эпизодом, когда Лавров пошутил про микрофон перуанского коллеги.
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