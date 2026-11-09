Россия поддерживает позицию США о том, что главной темой предстоящих переговоров по Украине в Абу-Даби должны стать гарантии безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова американского госсекретаря Марко Рубио.

«Я слышал заявления Марко Рубио о том, что на переговорах в Абу-Даби в ситуации вокруг украинского конфликта ключевое значение обретают вопросы безопасности. Более того, сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе. Мы такой подход только приветствуем», — подчеркнул Лавров на пресс-конференции.

По словам министра, Москва положительно оценивает стремление американской стороны поставить вопросы безопасности на первое место. При этом речь идёт не только о гарантиях для Украины, но и об интересах России, а также о безопасности всего региона.

Ранее Life.ru сообщал, что российская делегация вылетела в Абу-Даби для участия в переговорах по Украине. Встреча представителей Москвы, Вашингтона и Киева должна пройти 10–11 ноября. Американскую сторону представят Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а украинскую делегацию возглавит Рустем Умеров.