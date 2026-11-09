Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Москве переговоры с перуанским коллегой Карлосом Эспой, в ходе которых стороны обсудили ситуацию на Украине. По итогам встречи глава российского внешнеполитического ведомства рассказал об обмене оценками последних событий, а в начале переговоров пошутил о возможной прослушке своего собеседника.

«Говорили мы о развитии ситуации в зоне специальной военной операции. Мы проинформировали наших коллег об оценках последнего развития событий», — сообщил Лавров на итоговой пресс-конференции.

Не обошлось на встрече и без курьёзного эпизода. Когда российский министр завершил вступительное слово и очередь выступать перешла к Эспе, возникла небольшая пауза. Один из представителей перуанской делегации подошёл к своему министру и закрепил на его пиджаке небольшой микрофон.

«Будут подслушивать вас?» — с улыбкой поинтересовался Лавров, вызвав смех присутствующих. Шутка прозвучала прямо перед началом выступления перуанского дипломата.

Переговоры состоялись 9 ноября в рамках визита Карлоса Эспы в Россию. Помимо международной повестки, стороны уделили внимание развитию двусторонних отношений, торгово-экономическим связям и перспективам дальнейшего сотрудничества. Перуанский министр находится в России с 6 по 10 ноября.