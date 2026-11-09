«Будут подслушивать вас?» Шутка Лаврова задала тон переговорам с делегацией Перу
Лавров пошутил о прослушке, заметив микрофон у перуанского коллеги Эспы
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Москве переговоры с перуанским коллегой Карлосом Эспой, в ходе которых стороны обсудили ситуацию на Украине. По итогам встречи глава российского внешнеполитического ведомства рассказал об обмене оценками последних событий, а в начале переговоров пошутил о возможной прослушке своего собеседника.
«Говорили мы о развитии ситуации в зоне специальной военной операции. Мы проинформировали наших коллег об оценках последнего развития событий», — сообщил Лавров на итоговой пресс-конференции.
Не обошлось на встрече и без курьёзного эпизода. Когда российский министр завершил вступительное слово и очередь выступать перешла к Эспе, возникла небольшая пауза. Один из представителей перуанской делегации подошёл к своему министру и закрепил на его пиджаке небольшой микрофон.
«Будут подслушивать вас?» — с улыбкой поинтересовался Лавров, вызвав смех присутствующих. Шутка прозвучала прямо перед началом выступления перуанского дипломата.
Переговоры состоялись 9 ноября в рамках визита Карлоса Эспы в Россию. Помимо международной повестки, стороны уделили внимание развитию двусторонних отношений, торгово-экономическим связям и перспективам дальнейшего сотрудничества. Перуанский министр находится в России с 6 по 10 ноября.
Ранее Сергей Лавров высмеял главу МИД Германии Йоханна Вадефуля фразой о «дипломатии семейного фото». Как писало немецкое издание Der Spiegel, поводом для иронии российского министра стал отказ его германского коллеги участвовать в совместном фотографировании на встрече G20. Лавров обратил внимание на противоречивость поведения Вадефуля, который ещё месяцем ранее сам выступал с инициативой проведения переговоров.