На переговорах России, США и Украины в Абу-Даби представители Киева произнесли приветственную речь на английском языке. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, в свою очередь, обратился к участникам на русском. Стороны поняли друг друга, сообщил корреспондент Life.ru из Кремлёвского пула Александр Юнашев.