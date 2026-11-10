Делегация России начала разговор в Абу-Даби на русском, украинцы — на английском
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На переговорах России, США и Украины в Абу-Даби представители Киева произнесли приветственную речь на английском языке. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, в свою очередь, обратился к участникам на русском. Стороны поняли друг друга, сообщил корреспондент Life.ru из Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Новый раунд трёхсторонних консультаций проходит 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Посредниками выступают представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров.
Ожидается, что участники обсудят гарантии безопасности, возможные шаги к урегулированию конфликта и вопросы региональной стабильности. В переговорной группе в повестку также включено формирование новой системы безопасности после завершения боевых действий.