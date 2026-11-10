«Мы на это не согласимся»: Лавров исключил перемирие с Украиной без чёткого плана
Лавров исключил перемирие с Украиной без понимания дальнейших шагов
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Россия не согласится на очередное прекращение огня на Украине, если не будет понимать, что последует за перемирием. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания руководящих органов ОДКБ.
«Выходить на очередное перемирие, на очередное прекращение огня, как бы это ни называть, не понимая, что будет дальше, — мы на это не согласимся», — подчеркнул министр.
По словам Лаврова, европейские страны требуют немедленного прекращения огня, однако Москва считает, что такой подход может дать Киеву время на восстановление военного потенциала.
Министр счёл недопустимой идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обсуждать параметры будущей архитектуры безопасности только после установления устойчивого перемирия. Лавров заявил, что Россия не намерена соглашаться на такую последовательность действий. Он добавил, что переговоры в Абу-Даби по предложению американских посредников посвящены обсуждению параметров будущей архитектуры безопасности Украины, России и всего европейского региона.