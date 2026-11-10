Россия не согласится на очередное прекращение огня на Украине, если не будет понимать, что последует за перемирием. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания руководящих органов ОДКБ.

«Выходить на очередное перемирие, на очередное прекращение огня, как бы это ни называть, не понимая, что будет дальше, — мы на это не согласимся», — подчеркнул министр.

По словам Лаврова, европейские страны требуют немедленного прекращения огня, однако Москва считает, что такой подход может дать Киеву время на восстановление военного потенциала.