«Сначала перемирие»: Фон дер Ляйен выдвинула условие для переговоров о безопасности Европы
ЕК потребовала перемирия на Украине перед переговорами о безопасности Европы
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Евросоюз считает преждевременным обсуждение новой архитектуры европейской безопасности до достижения соглашения о прекращении огня на Украине. Такое условие обозначила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Бухаресте, её слова приводит Reuters.
По словам главы ЕК, переговоры о будущем системы безопасности Европы должны начаться только после прекращения боевых действий. При этом Брюссель намерен добиваться участия в обсуждениях представителей государств Евросоюза и Североатлантического альянса.
«Любые содержательные дискуссии об архитектуре европейской безопасности могут состояться только после достижения прекращения огня на Украине», — заявила фон дер Ляйен.
Она также подчеркнула, что такие консультации должны проходить в подходящем формате, прежде всего с участием стран НАТО и членов ЕС. Таким образом, Брюссель рассчитывает получить место за столом переговоров при обсуждении долгосрочных договорённостей о безопасности в Европе.
Заявление прозвучало накануне трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, запланированных на 10–11 ноября. Фон дер Ляйен поддержала предстоящие консультации и подтвердила намерение европейской стороны содействовать дипломатическому процессу.
При этом непосредственное участие представителей Евросоюза в основном переговорном формате не согласовано. Встреча в Абу-Даби должна пройти между делегациями России, США и Украины, тогда как европейские чиновники рассчитывают провести отдельные консультации с украинской стороной.
Ранее Урсула фон дер Ляйен подтвердила отправку представителей Евросоюза в Абу-Даби. По данным Politico, Еврокомиссию представит глава аппарата фон дер Ляйен Бьорн Зайберт, а Европейский совет — советник по внешней политике Анна-Мария Бура. Вместе с ними в ОАЭ прибудут представители Великобритании, Франции и Германии. При этом европейские чиновники не рассчитывают присутствовать непосредственно за столом трёхсторонних переговоров.