Евросоюз считает преждевременным обсуждение новой архитектуры европейской безопасности до достижения соглашения о прекращении огня на Украине. Такое условие обозначила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Бухаресте, её слова приводит Reuters.

По словам главы ЕК, переговоры о будущем системы безопасности Европы должны начаться только после прекращения боевых действий. При этом Брюссель намерен добиваться участия в обсуждениях представителей государств Евросоюза и Североатлантического альянса.

«Любые содержательные дискуссии об архитектуре европейской безопасности могут состояться только после достижения прекращения огня на Украине», — заявила фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что такие консультации должны проходить в подходящем формате, прежде всего с участием стран НАТО и членов ЕС. Таким образом, Брюссель рассчитывает получить место за столом переговоров при обсуждении долгосрочных договорённостей о безопасности в Европе.

Заявление прозвучало накануне трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, запланированных на 10–11 ноября. Фон дер Ляйен поддержала предстоящие консультации и подтвердила намерение европейской стороны содействовать дипломатическому процессу.

При этом непосредственное участие представителей Евросоюза в основном переговорном формате не согласовано. Встреча в Абу-Даби должна пройти между делегациями России, США и Украины, тогда как европейские чиновники рассчитывают провести отдельные консультации с украинской стороной.