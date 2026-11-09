Евросоюз направит своих представителей в Абу-Даби, где 10–11 ноября должны пройти переговоры России, США и Украины. Об участии европейской стороны сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

«ЕС будет присутствовать вместе с нашими партнёрами», — написала фон дер Ляйен в социальной сети X.

По данным Politico, Еврокомиссию на встрече представит глава аппарата фон дер Ляйен Бьорн Зайберт, а Европейский совет — главный советник по внешней политике его председателя Антониу Кошты Анна-Мария Бура. К европейской делегации также присоединятся советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании.

При этом европейские чиновники не рассчитывают непосредственно участвовать в трёхсторонней встрече. Один из представителей ЕС сообщил, что советники по национальной безопасности будут находиться в здании или поблизости от места переговоров, но не в зале за столом переговоров.

Ранее Life.ru рассказывал, какую роль Европа рассчитывает получить на переговорах в Абу-Даби. По данным украинских СМИ, представители Киева смогут проводить дополнительные консультации с европейскими советниками по национальной безопасности непосредственно во время переговорного процесса.