Премьер Норвегии Стёре призвал ЕС к прямым переговорам с Россией по Украине
Йонас Гар Стёре. Обложка © ТАСС / AP / Attila Husejnow
Европейские страны не смогут полноценно участвовать в урегулировании украинского конфликта, если продолжат избегать прямых контактов с Москвой. Такую позицию высказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в интервью Politico. Политик назвал иллюзией надежды на завершение боевых действий без участия ЕС в диалоге с РФ.
По словам Стёре, европейские государства активно поддерживают Украину, однако практически все прямые контакты с российским руководством сейчас проходят через Вашингтон. Норвежский премьер считает такой подход ошибочным, поскольку конфликт происходит непосредственно в Европе.
«Жить месяц за месяцем, полагая, что эта война закончится без переговоров Европы с Москвой, — на мой взгляд, иллюзия», — заявил глава норвежского правительства.
Стёре также выступил за более активное участие европейских государств в дипломатическом процессе. По его мнению, ведущую роль в контактах с Россией могла бы взять на себя так называемая «евротройка», в которую входят Великобритания, Франция и Германия.
Поводом для заявления стал телефонный разговор Стёре и президента Финляндии Александера Стубба с Владимиром Путиным, состоявшийся 27 октября. Европейские лидеры несколько месяцев готовили этот контакт, рассчитывая придать новый импульс мирному процессу перед переговорами в Абу-Даби.
При этом норвежский премьер не ожидает быстрого дипломатического прорыва. Он считает предстоящую встречу России, США и Украины 10–11 ноября лишь одним из этапов переговорного процесса, за которым должны последовать новые контакты.
Ранее Life.ru сообщал, что Стёре признал безрезультатность попыток изолировать Россию. Норвежский премьер обратил внимание на то, что Москва продолжает общаться с Вашингтоном, несмотря на ограничения со стороны европейских стран. При этом инициатива прямых переговоров вызвала разногласия в Европе: в частности, премьер Эстонии Кристен Михал выступил против подобных контактов.