Европейские страны не смогут полноценно участвовать в урегулировании украинского конфликта, если продолжат избегать прямых контактов с Москвой. Такую позицию высказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в интервью Politico. Политик назвал иллюзией надежды на завершение боевых действий без участия ЕС в диалоге с РФ.

По словам Стёре, европейские государства активно поддерживают Украину, однако практически все прямые контакты с российским руководством сейчас проходят через Вашингтон. Норвежский премьер считает такой подход ошибочным, поскольку конфликт происходит непосредственно в Европе.

«Жить месяц за месяцем, полагая, что эта война закончится без переговоров Европы с Москвой, — на мой взгляд, иллюзия», — заявил глава норвежского правительства.

Стёре также выступил за более активное участие европейских государств в дипломатическом процессе. По его мнению, ведущую роль в контактах с Россией могла бы взять на себя так называемая «евротройка», в которую входят Великобритания, Франция и Германия.

Поводом для заявления стал телефонный разговор Стёре и президента Финляндии Александера Стубба с Владимиром Путиным, состоявшийся 27 октября. Европейские лидеры несколько месяцев готовили этот контакт, рассчитывая придать новый импульс мирному процессу перед переговорами в Абу-Даби.

При этом норвежский премьер не ожидает быстрого дипломатического прорыва. Он считает предстоящую встречу России, США и Украины 10–11 ноября лишь одним из этапов переговорного процесса, за которым должны последовать новые контакты.