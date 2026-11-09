«Давайте признаем это»: Стёре жёстко ответил на критику за разговор с Путиным
Премьер Норвегии Стёре признал провал попыток изолировать Путина
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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре призвал европейских политиков признать, что попытки изолировать Россию на международной арене не принесли результата. Об этом он заявил в интервью Politico, комментируя критику своего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Давайте признаем это. Он (Кремль. — Прим. Life.ru) не изолирован», — подчеркнул норвежский премьер.
По словам Стёре, отказ европейских государств от прямого диалога с российским руководством привёл к тому, что основным каналом общения Москвы с Западом остался Вашингтон. Политик считает, что Европа не должна полностью отдавать другим странам возможность вести переговоры с Россией.
Разговор Стёре и президента Финляндии Александера Стубба с Путиным состоялся 27 октября. Главной темой стала ситуация вокруг украинского конфликта и перспективы его урегулирования. Норвежский премьер назвал беседу деловой и здравой. По его словам, российский президент чётко изложил позицию Москвы по обсуждавшимся вопросам.
Ранее Life.ru рассказывал, как Стубб и Стёре несколько месяцев готовили телефонный разговор с Путиным. Европейские лидеры заранее обсуждали возможность восстановления прямого канала связи с Москвой, поскольку не хотели оставлять дипломатические контакты исключительно в руках Вашингтона. Телефонные переговоры вызвали неоднозначную реакцию в Европе. В частности, представители Дании и Латвии выступили за продолжение политики изоляции России и выразили обеспокоенность прямыми контактами европейских лидеров с российским президентом.