Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре призвал европейских политиков признать, что попытки изолировать Россию на международной арене не принесли результата. Об этом он заявил в интервью Politico, комментируя критику своего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Давайте признаем это. Он (Кремль. — Прим. Life.ru) не изолирован», — подчеркнул норвежский премьер.

По словам Стёре, отказ европейских государств от прямого диалога с российским руководством привёл к тому, что основным каналом общения Москвы с Западом остался Вашингтон. Политик считает, что Европа не должна полностью отдавать другим странам возможность вести переговоры с Россией.

Разговор Стёре и президента Финляндии Александера Стубба с Путиным состоялся 27 октября. Главной темой стала ситуация вокруг украинского конфликта и перспективы его урегулирования. Норвежский премьер назвал беседу деловой и здравой. По его словам, российский президент чётко изложил позицию Москвы по обсуждавшимся вопросам.