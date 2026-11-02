Попытки западных стран вытеснить президента России Владимира Путина из международной политики не приносят ожидаемого результата. Российский лидер наращивает дипломатическую активность и вновь оказывается в центре глобальных переговоров. К такому выводу пришёл обозреватель американской газеты The New York Times.

В публикации отмечается, что особенно показательной стала прошедшая неделя, когда Москва превратилась в площадку для целого ряда международных контактов. По оценке автора, почти через пять лет после начала украинского конфликта Путин демонстрирует способность преодолевать дипломатические ограничения, которые пытались создать западные государства.

Одним из свидетельств этого журналист считает телефонный разговор российского президента с лидером Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Инициатива переговоров исходила от европейских политиков, хотя ранее прямые контакты с Москвой оставались ограниченными.

Среди других примеров газета выделяет приезд в российскую столицу руководителей африканских государств и продолжающееся взаимодействие Кремля с американской администрацией. По мнению обозревателя, такая дипломатическая активность противоречит прежним ожиданиям сторонников международной изоляции России.

При этом контакты с отдельными европейскими лидерами пока не означают восстановления полноценного диалога с Евросоюзом. Стубб и Стёре отдельно подчеркнули, что выступают от имени своих государств, а не всего объединения.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин ещё в начале октября предупреждал о бесперспективности попыток Запада возвести вокруг России новый железный занавес. Президент тогда раскритиковал санкции, ограничения международных контактов и стремление отстранить Москву от работы международных организаций.