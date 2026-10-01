Путин заявил о провале попыток Запада возвести новый железный занавес вокруг РФ

Западные страны пытаются выстроить вокруг России новый железный занавес, однако такая политика неизбежно потерпит неудачу. Такую оценку Владимир Путин дал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

К проявлениям этой политики президент отнёс многочисленные санкции против России. Он также упомянул запреты на встречи с российскими представителями и стремление ограничить участие Москвы в международных организациях. По его словам, всё это складывается в курс на изоляцию страны.

«Запрет на встречи с российскими представителями, попытка изоляции в международных организациях — но это всё и есть попытка повесить железный занавес. Но теперь не с нашей стороны, как это было в Советском Союзе, а со стороны Запада», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что результат прошлой модели хорошо известен, а именно провалом. По его мнению, современные условия тем более не позволяют надолго изолировать отдельное государство. Поэтому нынешний курс Запада он также считает обречённым на неудачу.

Ранее Владимир Путин сказал, что у Москвы нет никаких предварительных условий для восстановления отношений с Европой в целом или с отдельными государствами. По словам президента, Россия готова возобновить диалог с европейскими странами без дополнительных требований. При этом он обратил внимание на заявления политиков, которые выступают против отдельных контактов государств ЕС с Россией. Путин считает, что таким образом странам фактически пытаются диктовать, с кем им можно выстраивать отношения.