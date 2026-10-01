«Нам никто не запрещает»: Путин заявил об отсутствии условий для возобновления диалога с Европой

У России нет никаких предварительных условий для восстановления отношений с Европой в целом или с отдельными государствами. Эту позицию Владимир Путин обозначил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

По словам президента, Москва готова возобновить диалог с европейскими странами без дополнительных требований. При этом он обратил внимание на заявления политиков, которые выступают против отдельных контактов государств ЕС с Россией. Путин считает, что таким образом странам фактически пытаются диктовать, с кем им можно выстраивать отношения.

«Некоторые политики говорят: нельзя допустить, чтобы Россия сотрудничала с какими-то отдельными странами. Нужно вот всем вместе, нельзя допустить, чтобы какая-то из европейских стран выстраивала диалог с Россией», — отметил он.

Глава государства сравнил такую практику с более жёстким диктатом, чем во времена Советского Союза. Он напомнил, что тогда речь шла о едином централизованном государстве, в состав которого входили союзные республики. В ЕС подобной модели формально нет, однако на практике, по словам Путина, отдельным странам всё же мешают самостоятельно выстраивать контакты с Москвой.

«Нам никто не запрещает, мы готовы», — подытожил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что европейские политики будут использовать тезис о якобы исходящей от России ядерной угрозе, чтобы оправдывать собственную конфронтационную линию. По словам главы государства, они будут злоупотреблять и эксплуатировать этот тезис, чтобы отвлечь внимание своих граждан от того, что сами проводят агрессивную политику в отношении России и подтаскивают своих граждан к опасной черте конфронтации с ней.