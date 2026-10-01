Путин назвал атаку НАТО на Югославию началом вседозволенности Запада

Безнаказанность и вседозволенность Запада, по словам Владимира Путина, начали проявляться с военной операции НАТО против Югославии. Об этом президент России заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Вы знаете, просто на Западе взяли верх те силы, которые боролись с Россией до конца. Мы все знаем и все критикуем ООН. Да-да, неэффективна, за то, за это. Но с чего началось-то? С атаки НАТО на Югославию», — отметил Путин.

Путин напомнил, что действия альянса начались без санкции Совета Безопасности ООН. Он отдельно указал на бомбардировки Белграда и подчеркнул, что речь шла об операции на территории независимого государства в центре Европы. При этом российский лидер признал, что внутри Югославии на тот момент шёл тяжёлый конфликт.

Владимир Путин заявил, что Москва помнит звучавшие на Западе призывы добиться стратегического поражения России. В ходе выступления Путин вновь изложил российскую позицию по причинам конфликта на Украине и отношениям с западными странами. Он заявил, что на Украине не следовало превращать русофобию и притеснение русских в государственную идеологию, а западным странам — ставить целью стратегическое поражение России.