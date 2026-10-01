«Хоть завтра»: Путин заявил о готовности вернуть диалог с США по ядерному сдерживанию

Россия готова возобновить диалог с США по вопросам ядерного сдерживания и стратегической стабильности хоть завтра, если Вашингтон проявит к этому интерес. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

По словам президента, Москва и раньше предлагала американской стороне вернуться к таким переговорам. Ещё при администрации Барака Обамы Россия направляла соответствующие предложения, однако ответ, как рассказал Путин, последовал лишь незадолго до смены власти в США.

«Мы не против возобновления этого диалога. Мы никогда не были против. Мы же предлагали и сейчас предлагаем», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что механизмы сдерживания и договорённости между крупнейшими ядерными державами необходимы. При этом он отметил, что сейчас Москва получает сигналы о возможном возвращении интереса к этой теме.

«Если действующая администрация США захочет это сделать, мы готовы возобновить этот диалог хоть завтра», — сказал президент.

После прекращения действия ДСНВ 5 февраля 2026 года Россия и США впервые за десятилетия остались без двустороннего договора, напрямую ограничивающего их стратегические ядерные арсеналы.

Ещё 28 сентября Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по контролю над вооружениями необходимо было возобновлять ещё «вчера». Так представитель Кремля комментировал предложение Дональда Трампа о новом диалоге в сфере стратегической стабильности.