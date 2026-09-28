Песков: Переговоры по контролю над вооружениями нужно было начинать «вчера»

Переговоры по контролю над вооружениями необходимо было возобновлять ещё «вчера», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа начать трёхсторонний диалог с участием России и Китая.

«Переговоры по контролю над вооружениями необходимо возобновлять, что называется, вчера», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, сейчас эта сфера фактически лишена необходимой договорно-правовой базы, а выработка новых договорённостей потребует длительной и скрупулёзной работы.

При этом позиция Пекина по участию в подобных переговорах, насколько известно Москве, пока не изменилась. Песков напомнил, что Китай ранее указывал на несопоставимость своего ядерного потенциала с арсеналами России и США и поэтому не считал возможным подключаться к такому формату.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин может провести переговоры с Си Цзиньпином и Трампом на полях саммита АТЭС, хотя пока неизвестно, будет ли это трёхсторонняя встреча или только двусторонние контакты. Песков отметил, что Путин и Си уже договорились о встрече в Китае, и возможность пообщаться у лидеров точно будет.