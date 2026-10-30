Кто будет звонить Путину? В Европе разгорелся спор из-за поисков переговорщика с Москвой

Попытки европейских стран выбрать единого переговорщика для контактов с президентом России Владимиром Путиным обернулись разногласиями. Лидеры государств всё чаще пытаются самостоятельно наладить диалог с Москвой, не согласовывая свои действия с союзниками, пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

«В целом существует понимание того, что нам нужно разговаривать с Путиным. Но попытки наладить контакт начинают напоминать какой-то хаос. Слишком многие лидеры верят в то, что именно они могут склонить Путина к переговорам», — признался собеседник издания.

Одним из примеров подобных разногласий стал недавний телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским лидером. Беседа продолжалась около полутора часов, однако вызвала недовольство соседних государств. Премьер Дании Метте Фредериксен раскритиковала инициативу за отсутствие согласования с Копенгагеном, а глава правительства Швеции Ульф Кристерссон пожаловался, что его заранее не предупредили.

Европейские политики обсуждают назначение общего представителя для переговоров с Россией ещё с лета, но согласовать кандидатуру так и не удалось. Ситуацию осложняют опасения, что предстоящие переговоры по Украине в Абу-Даби могут пройти без полноценного участия европейских государств.

При этом внутри Европы нет единого подхода к контактам с Кремлём. Франция выступает за сохранение прямых каналов связи, Германия и Великобритания относятся к такой инициативе осторожнее, а страны Балтии опасаются, что возобновление диалога ослабит давление на Москву без встречных уступок.

На сегодняшний день ни один политик не обладает полномочиями вести переговоры от имени всех 27 государств Евросоюза. Теоретически эту роль могла бы взять на себя глава европейской дипломатии Кая Каллас, однако для этого ей необходим отдельный мандат стран объединения.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин поддержал любые шаги Евросоюза по восстановлению полноценных отношений с Москвой. Российский лидер подчеркнул, что готов развивать контакты как со всем ЕС, так и с отдельными европейскими государствами.