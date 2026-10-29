Путин поддержал любые шаги ЕС по восстановлению отношений между странами
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия поддерживает любые инициативы, которые помогут восстановить полноценные отношения с европейскими странами. Москва готова развивать контакты как с Евросоюзом в целом, так и с отдельными государствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам форума «Россия — Африка».
«Мы поддерживаем любые, всегда об этом говорил, любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений со странами Европы. Или со всеми вместе в виде известной организации ЕС, или в двустороннем порядке. Пожалуйста, нам всё равно, как они захотят», — сказал Путин.
Так президент прокомментировал недавний телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.
Телефонная беседа Путина со Стуббом и Стёре состоялась 27 октября. Путин выразил готовность продолжать диалог с руководителями европейских стран и заверил собеседников, что открыт для общения. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, российский лидер пообещал всегда отвечать на звонки Стубба и Стёре. Политики также обсуждали с Путиным вопросы урегулирования украинского конфликта.
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