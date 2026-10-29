Президент РФ Владимир Путин заверил президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, что всегда возьмёт трубку, если они позвонят. Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал корреспонденту Zvezdanews.

По его словам, недовольство европейских политиков состоявшимся разговором стало неожиданностью для Москвы. Российская сторона предполагала, что Стубб и Стёре заранее согласовали контакт с Путиным как минимум с европейской тройкой.