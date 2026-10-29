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Регион
Опубликовано 29 октября, 11:39

Путин заявил главам Норвегии и Финляндии о готовности отвечать на их звонки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заверил президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, что всегда возьмёт трубку, если они позвонят. Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал корреспонденту Zvezdanews.

По его словам, недовольство европейских политиков состоявшимся разговором стало неожиданностью для Москвы. Российская сторона предполагала, что Стубб и Стёре заранее согласовали контакт с Путиным как минимум с европейской тройкой.

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Напомним, 27 октября Александр Стубб и Йонас Гар Стёре позвонили Владимиру Путину из Хельсинки, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта. Беседа продлилась полтора часа вместо запланированных 20 минут. В тот же день премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала инициативу своих коллег, заявив, что звонок не был согласован с европейскими союзниками.

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Борис Эльфанд
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