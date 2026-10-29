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Регион
Опубликовано 29 октября, 21:07

«Победителей вообще не будет»: Путин предупредил Европу о последствиях войны с Россией

Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия не стремится к войне с Европой, однако готова к такому развитию событий, если европейские страны решатся на вооружённый конфликт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка в Москве.

«Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим. А они, если кто-то хочет, пусть готовятся», — сказал президент.

Путин также усомнился в способности европейских стран добиться стратегического поражения России к 2030 году. По его словам, если эта цель не была достигнута до сих пор, рассчитывать на её реализацию в ближайшие годы едва ли стоит.

Отдельно глава государства предупредил о последствиях дальнейшей эскалации. Он подчеркнул, что в случае слишком серьёзного обострения конфликта победителей может не оказаться вовсе.

Путин продолжит встречи с африканскими лидерами вечером 29 и 30 октября
Путин продолжит встречи с африканскими лидерами вечером 29 и 30 октября

Ранее Владимир Путин выразил готовность поддерживать диалог с руководством европейских стран. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, российский лидер заверил президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре, что всегда ответит на их звонки. До этого политики обсудили с Путиным урегулирование украинского конфликта, причём беседа продлилась полтора часа вместо запланированных 20 минут.

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Юрий Лысенко
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