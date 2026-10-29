Путин продолжит встречи с африканскими лидерами вечером 29 и 30 октября

Президент России Владимир Путин продолжит двусторонние переговоры с главами африканских государств вечером 29 октября и в течение следующего дня. Несмотря на завершение основной программы третьего саммита Россия — Африка, российский лидер намерен лично пообщаться с большинством высокопоставленных гостей, прибывших в Москву. Об этом глава государства сообщил на итоговой пресс-конференции.

«Помимо пленарных заседаний саммита и Экономического и гуманитарного форума, у нас состоялся целый ряд полезных двусторонних встреч. Сегодня вечером и завтра такие контакты будут продолжаться. Беседы запланированы с большинством африканских лидеров, приехавших на наш саммит», — заявил Путин.

Третий саммит Россия — Африка проходил в Москве 28–29 октября. В течение двух дней участники обсуждали торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, энергетические проекты, вопросы безопасности и развитие гуманитарных связей.