Путин продолжит встречи с африканскими лидерами вечером 29 и 30 октября
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин продолжит двусторонние переговоры с главами африканских государств вечером 29 октября и в течение следующего дня. Несмотря на завершение основной программы третьего саммита Россия — Африка, российский лидер намерен лично пообщаться с большинством высокопоставленных гостей, прибывших в Москву. Об этом глава государства сообщил на итоговой пресс-конференции.
«Помимо пленарных заседаний саммита и Экономического и гуманитарного форума, у нас состоялся целый ряд полезных двусторонних встреч. Сегодня вечером и завтра такие контакты будут продолжаться. Беседы запланированы с большинством африканских лидеров, приехавших на наш саммит», — заявил Путин.
Третий саммит Россия — Африка проходил в Москве 28–29 октября. В течение двух дней участники обсуждали торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, энергетические проекты, вопросы безопасности и развитие гуманитарных связей.
Ранее Владимир Путин продолжил переговоры с лидерами африканских стран в формате рабочего завтрака в Кремле. В ходе второго пленарного заседания саммита стороны обсуждали дальнейшее развитие сотрудничества. По итогам мероприятия планировалось подписать 33 документа, а также принять декларации и план действий на 2027–2029 годы. Кроме того, Путин заявил, что третий саммит Россия — Африка прошёл успешно и придаст мощный импульс развитию взаимодействия.
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