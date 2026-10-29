Путин назвал третий саммит Россия — Африка успешным

Третий саммит Россия — Африка прошёл успешно и придаст новый импульс развитию отношений между Москвой и государствами континента. Все участники встречи поддержали продолжение регулярных саммитов, заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции 29 октября.

«В целом все мы разделяем мнение, что третий саммит Россия — Африка прошёл успешно и, без сомнения, придаст мощный импульс развитию российско-африканского взаимодействия», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, представители африканских стран единодушно высказались за сохранение такого формата взаимодействия. Встречи на высшем уровне продолжатся, поскольку позволяют согласовывать совместные инициативы и определять дальнейшие направления сотрудничества.

«Важно, что все лидеры единодушно высказались за продолжение практики регулярных саммитов Россия — Африка», — отметил российский президент.

При этом сроки и место проведения четвёртого саммита пока не определены. Как пояснил Путин, необходимые договорённости будут достигнуты позднее.

«Место и дата проведения следующего такого саммита будут своевременно согласованы», — сообщил он.

Третий саммит Россия — Африка проходил в Москве 28–29 октября. Участие в нём подтвердили 48 африканских государств, причём 22 из них были представлены на уровне глав государств. Основными темами переговоров стали торговля, инвестиции, энергетика, технологии, безопасность и гуманитарное сотрудничество.

Ранее Владимир Путин анонсировал принятие совместного плана действий России и африканских стран на 2027–2029 годы. Документ призван определить основные направления взаимодействия на ближайшие три года, включая экономическое, научное и гуманитарное партнёрство.