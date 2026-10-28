Путин: По итогам саммита Россия и Африка примут план действий на три года
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия и страны Африки намерены утвердить совместный план действий на 2027–2029 годы. Документ станет основой дальнейшего сотрудничества Москвы с континентом. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на пленарном заседании форума «Россия — Африка».
«Завтра по итогам саммита лидеры намерены принять план действий форума партнёрства «Россия — Африка» на 2027–2029 годы», — сказал глава государства.
По словам Путина, документ определит ключевые направления взаимодействия на ближайшие три года. Его реализация должна придать дополнительный импульс российско-африканским отношениям и способствовать развитию государств-партнёров.
Президент выразил уверенность, что выполнение намеченных договорённостей будет отвечать интересам народов России и африканских стран, а также создаст новые возможности для расширения сотрудничества.
Ранее Life.ru сообщал о подготовке трёх ключевых документов по итогам саммита «Россия — Африка». Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на полях мероприятия запланированы переговоры российского лидера с главами африканских государств. Отдельный день Владимир Путин посвятит серии из 11 двусторонних встреч.