Путин: По итогам саммита Россия и Африка примут план действий на три года

Россия и страны Африки намерены утвердить совместный план действий на 2027–2029 годы. Документ станет основой дальнейшего сотрудничества Москвы с континентом. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на пленарном заседании форума «Россия — Африка».

«Завтра по итогам саммита лидеры намерены принять план действий форума партнёрства «Россия — Африка» на 2027–2029 годы», — сказал глава государства.

По словам Путина, документ определит ключевые направления взаимодействия на ближайшие три года. Его реализация должна придать дополнительный импульс российско-африканским отношениям и способствовать развитию государств-партнёров.

Президент выразил уверенность, что выполнение намеченных договорённостей будет отвечать интересам народов России и африканских стран, а также создаст новые возможности для расширения сотрудничества.